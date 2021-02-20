РИАМО - 20 фев. Мессенджер WhatsApp ограничит возможности в аккаунтах тех пользователей, которые не станут принимать новые правила конфиденциальности, при этом мессенджер сможет удалить аккаунт, который не примет правила, сообщает kp.ru.

Соответствующее письмо WhatsApp направил компании-партнеру.

«До 15 мая пользователь может игнорировать баннер о новых условиях конфиденциальности WhatsApp, согласно которым данные о номере телефона будут переданы Facebook», — говорится в сообщении.

Затем, через несколько недель, пользователь сможет принимать уведомления и звонки, но просматривать и отправлять сообщения из приложения он не сможет. Через 120 дней мессенджер сможет удалить аккаунт, который будет рассматриваться в качестве неактивного.

Ранее мессенджер отсрочил обновление пользовательского соглашения из-за критики.​