РИАМО - 20 фев. Хирурги НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского удалили мужчине с редким генетическим заболеванием увеличенную до 20 сантиметров селезенку через маленькие проколы в животе, пациента выписали домой, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Микросфероцитарная анемия – врожденная патология, которая встречается 1-2 раза на несколько десятков тысяч человек. Мужчина, который обратился в больницу, страдал от проявлений заболевания семь лет. У пациента снижался гемоглобин, селезенка увеличивалась в размерах, его беспокоили частые рецидивы желтухи, а в желчном пузыре и протоках образовались камни.

«Консилиум врачей Института имени Склифосовского принял решение оперировать мужчину, чтобы удалить ему желчный пузырь и селезенку. К этому моменту уровень билирубина в организме пациента был превышен в четыре раза», - говорится в сообщении.

Также у пациента селезенка увеличилась до 20 сантиметров, хотя у здорового человека ее размер не превышает 9 сантиметров.

«Без этой операции заболевание продолжало бы развиваться и негативно сказываться на работе сердца, печени и других систем организма. Сложность заключалась в удалении 20-сантиметровой селезенки через небольшие проколы, максимальный диаметр которых не может превышать 3 сантиметров», - сказал заведующий хирургическим отделением НИИ СП имени Н.В. Склифосовского Руслан Байрамов, выполнивший операцию.

Операция продлилась шесть часов. Затем анализы пациента нормализовались и его выписали домой. Теперь ему не будут угрожать никакие проявления генетического заболевания.