РИАМО - 20 фев. Кинокритик, член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин считает, что фильм «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова подпортил тренд на «голливудчину», именно он не позволил режиссеру сделать из данного проекта свой лучший фильм, сообщает Nation News.

Кинофильм вышел в прокат 12 мая 1999 года. Интерес у зрителей вызвала серьезная рекламная кампания, а еще — беспрецедентный для страны масштаб проекта. В кино снимались свыше 250 актеров, а еще несколько тысяч - в массовых сценах. Бюджет киноленты составил 35 миллионов долларов. На «Сибирского цирюльника», по мнению кинокритика, повлияли западные тренды.

«Раньше Михалков не делал больших постановочных сцен, эпизодов, а там есть «аттракционы», связанные с новой эстетикой кино, может, даже немного «голливудчиной». Это у него не очень срастается. Да, все это очень затратно, дорого, но лучшие качества режиссера немного придавило. Но, все равно, картина интересна даже с точки зрения самого содержания», - сказал Фомин.

Он отметил, что сюжетный поворот в фильме, который сделал Михалков, смотрится очень необычно на фоне показа целого исторического пласта.

По его словам, съемки фильма проходили вместе с европейскими компаниями, с которыми не совпали «реальности». Режиссеру пришлось идти на уступки.

«Сибирский цирюльник» — очень хорошее кино, хоть не такое любимое и идеальное, как интимная картина «Пять вечеров», где, наверное, представлена самая тонкая работа по актерскому искусству. Все равно, это очень значительное, сильное произведение», — добавил кинокритик.

Сюжет киноленты рассказывает о попытках американского авантюриста Маккрэкена получить государственный заказ на самоходную лесопилку «Сибирский цирюльник». Он вызывает на подмогу девушку Джейн. Она должна была охмурить генерала Радлова, чтобы он помог уговорить императора Александра III по данному вопросу. По пути Джейн встречает юнкера Андрея Толстого, и все меняется.