РИАМО – 21 фев. Реставрационые работы начинаются в южном вестибюле станции метро «Динамо», его закрыли до 30 мая, пассажиры могут пользоваться северным вестибюлем, сообщается на сайте столичной подземки.

«Мало кто знает, но по изначальному замыслу советского архитектора Дмитрия Чечулина стены вестибюлей внутри были облицованы камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком», — говорится в сообщении.

Вестибюлю вернут исторический облик. Для этого специалисты используют архивные данные и фото. Помимо этого, будут отреставрированы бра и светильники.

Во время работ пассажиры также смогут пользоваться станцией «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро. Пересадка между станциями открылась в конце декабря. Она позволяет перейти с одной станции на другую за 2 минуты.

В среднем за сутки станцию «Динамо» используют 23,4 тысячи пассажиров, станцию «Петровский парк» – 9,7 тысячи.

Перронный зал станции «Динамо» и наземные вестибюли являются выявленными объектами культурного наследия.​