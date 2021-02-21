РИАМО – 21 фев. В городском округе Пушкинский в воскресенье состоится марафон «Лыжня в Лавру», участники будут соревноваться на дистанциях в 12,5 километров, 25 и 50 километров, сообщается на сайте проекта «Живу спортом».

«Дорога в Лавру» является одним из главным паломнических маршрутов в России. По дороге в Лавру можно увидеть музеи-заповедники «Мураново», «Абрамцево», Хотьков монастырь, село Радонеж.

«Марафон проходит на лыжной трассе в городском округе Пушкинский, созданной здесь еще в 1980 году», — говорится в сообщении.

Сейчас длина круга на трассе составляет 12,5 километров. Планируется создать круг в 25 километров, в который войдут «Мурановские петли» - часть маршрута «Дорога в Лавру».

Участники смогут соревноваться свободным стилем. Спортсмены 18-64 лет смогут преодолеть дистанции 12,5 километров, 25 километров и 50 километров. Участники в возрасте 7 – 17 лет будут соревноваться на дистанциях в 1 и 3 километра.

В 08:30 – 09:45 пройдет выдача стартовых комплектов для дистанций на 1 и 3 километра, в 08:30 – 10:45 – выдача стартовых комплектов для дистанций на 12,5, 25 и 50 километров. В 10:00 дадут старт участникам на дистанциях 1 и 3 километра, в 11:00 – старт для участников на остальных дистанциях.

Награждение призеров проведут по мере финиша участников.