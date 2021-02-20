РИАМО - 20 фев. Владельцы 90 земельных участков в городском округе Лосино-Петровский получили запросы на предоставление правоустанавливающих документов на постройки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Инспекторы осматривают земельные участки, на которых выявлены потенциально незарегистрированные объекты недвижимости, и фиксируют объекты капитального строительства. После этого администрация информирует собственников о необходимости регистрации данных объектов и разъясняет процедуру.

«В Лосино-Петровском земельные инспекторы совместно с исполнительной группой проекта охватили правообладателей 90 земельных участков, на которых зафиксированы почти 150 объектов недвижимости. Это те участки, на которых выявлены объекты капитального строительства без зарегистрированных прав», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что с собственниками уже связались для уточнения информации, на случай если у них имеются правоустанавливающие документы. Если подтвердится, что дом или строение не зарегистрированы, то владельцам расскажут, как зарегистрировать объект. С начала года земельный контроль Лосино-Петровского осмотрел более 100 земельных участков.

Например, во время осмотра СНТ «Восход-2 ЛП» инспекторы обнаружили шесть участков, где находились незарегистрированные постройки. Собственникам направили информацию, как получить необходимые документы.

До 1 марта 2026 года жители Подмосковья могут оформить свои дома и строения на землях СНТ, ИЖС и ЛПХ по упрощенной схеме.