РИАМО - 20 фев. Большинство российских мужчин, согласно опросу, мечтают получить на 23 Февраля деньги, на вопросы по празднованию Дня защитника Отечества ответили 1073 респондента из разных городов страны, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети «Одноклассники».

«ОК» провели опрос вместе с исследовательским центром ResearchMe. Опрос показал, как пользователи Рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и можно ли обойтись без традиционных носков в подарок.

«54% опрошенных рассказали, что отмечают 23 Февраля, для 18% респондентов праздник потерял значение, а 16% заявили, что не отмечают его совсем», - говорится в сообщении.

70% респондентов (79% женщин и 60% мужчин) уверены, что поздравлять с этим праздником следует всех мужчин, поскольку каждый из них – защитник. С ними не согласны 26% (34% мужчин и 18% женщин), которые поздравляют только тех, кто имеет отношение к военной службе.

61% женщин сделает подарки на 23 Февраля своим родственникам, 53% — любимому человеку, друзьям и коллегам - 20% и 17% соответственно. Только 12% женщин не планируют дарить подарки никому.

Подарки: ожидание и реальность

«ОК» также спросили у пользователей про «ожидания и реальность» от подарков к празднику. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги, 17% опрошенных были бы рады праздничному обеду или ужину, 15% мечтают об инструментах, 12% хотят смартфон или планшет, а 11% не отказались бы от товаров для рыбалки.

О белье, средствах по уходу за собой и носках мечтают только 5% респондентов. Хотя 33% женщин планируют подарить своим «защитникам» косметику, а 15% – носки или белье.

Тем не менее чаще всего в качестве подарка на 23 Февраля женщины называли праздничный обед или ужин (38%), 12% женщин подарят одежду или обувь, а 13% — деньги. Самым непопулярным подарком на 23 Февраля стали путешествия (1%).

40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких.

Роль мужчины в семье

«Одноклассники» также узнали у пользователей о том, какова для них роль современного мужчины в обществе и семье. Исследование показало, что большая часть опрошенных обоих полов (58%) уверена, что мужчина и женщина должны поровну делить домашние обязанности. 31% считает, что домашнюю работу должен выполнять тот, кто больше находится дома и имеет больше свободного времени.

Кроме этого, респондентов спросили, с чем должен мужчина помогать женщине по хозяйству. Самыми популярными ответами и у мужчин, и у женщин стали: покупка продуктов, вынос мусора, воспитание детей, приготовление пищи и уборка квартиры.



На вопрос о том, что больше всего нравится делать по дому, большинство мужчин ответили, что они любят ходить за продуктами (46%), на втором месте — приготовление еды (38%), третья строчка — за воспитанием детей (27%), четвертая позиция — выносить мусор (25%), пятая — ухаживать за животными (22%).

Как показал опрос, меньше всего мужчины любят гладить одежду (4%) и стирать белье (5%).

Марафон #мойзащитник

В «Одноклассниках» традиционно активная аудитория в праздники. Пользователи «ОК» любят поздравлять друг друга и обмениваться эмоциями. День защитника Отечества — один из любимых праздников в соцсети. 23 февраля пользователи «ОК» смогут принять участие в марафоне #мойзащитник. Чтобы присоединиться к активности, нужно загрузить фотографию своего любимого защитника.

Кроме этого, пользователи соцсети смогут поздравить с праздником своих друзей и родных с помощью специальных открыток в сообщениях.