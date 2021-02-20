РИАМО - 20 фев. Реставраторы столицы привели в порядок и подготовили к экспонированию тесак XVII века и штык–нож винтовки Арисака начала ХХ века, которые нашли в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Реставраторы привели в порядок две уникальные редкие оружейные находки. Железный тесак, которому больше 300 лет, пример распространенного среди крестьян вида боевого оружия. Именно его могли позволить себе необеспеченные слои населения. Кроме того, одно время тесаки состояли на вооружении русской армии. Второй редкий артефакт – штык-нож винтовки Арисака начала ХХ века. Его изобрели в Японии для обороны во время ближнего боя», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что артефакты полностью готовы к передаче в музей. Тесаками вооружили солдат с середины XVIII века до 2-й половины XIX века, после чего их заменили бебутами. Преимущественно тесаками вооружались саперные и инженерные войска. А штык–нож винтовки Арисака японские инженеры придумали цеплять на конец ствола винтовки.

Емельянов отметил, что это оружие было задействовано во время рабочего восстания 1905 года, также оно могло попасть в Россию в качестве трофея с русско-японской войны.