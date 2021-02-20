РИАМО - 20 фев. Полицейские задержали подозреваемого в краже мотоцикла в деревне Тарбушево городского округа Озеры, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Озеры обратился 27-летний местный житель с заявлением о том, что в деревне Тарбушево похищен его мотоцикл. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе.

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого 19-летнего местного жителя.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по 158 статье УК РФ «Кража». На время следствия он отпущен под подписку о невыезде.