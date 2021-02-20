РИАМО - 20 фев. В период с 12 по 19 февраля Госжилинспекция Подмосковья обработала в областном Центре управления регионом 6,1 тысячи жалоб, которые поступили от жителей региона в Единую диспетчерскую службу, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.

«Топ-5 с наивысшими темпами снижения составили Лотошино (-67%), Серебряные Пруды (-60%), Протвино (-50%), Электрогорск (-36%), Краснознаменск (-27%)», – говорится в сообщении.

Тематический топ проблем ЖКХ возглавила уборка подъездов – 791 заявка. Количество обращений сократилось в 20 муниципалитетах. Наивысшие темпы снижения показали городские округа Павловский Посад (-75%), Клин и Шатура (-67%). Ни одной жалобы за семидневку не поступило из Краснознаменска, Лотошина и Талдомского городского округа.

На втором месте оказалась категория «Неисправности дверей в местах общего пользования» – 744 заявки. Число обращений касательно этой темы снизилось в восьми округах региона. В топ-3 лучших вошли Лосино-Петровский и Серпухов (-67%), а также Лыткарино (-33%). Обращения не поступали из Краснознаменска, Лотошина и Электрогорска.

Категория «Неисправности лифтового оборудования» заняла третье место, снижение показали 14 городских округов, количество заявок составило 477 единиц. Лидерами стали Фрязино и Чехов (-67%), Клин, Электросталь и Наро-Фоминский округ (по -50%). Жалоб не поступало из Власихи, Ивантеевки, Дмитровского, Рузского и Сергиево-Посадского округов.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что жалобы на отопление не вошли в проблемный топ.

Категория «Не прогревается (не полностью прогревается) прибор отопления» находится на пятом месте с результатом в 262 обращения. Количество жалоб снизилось в семи муниципалитетах. В числе лучших оказались Чехов (-33%), Королев (-20%), Солнечногорск (-17%). Проблема никак не беспокоила граждан Богородского округа, Котельников, Лобни и Серпухова.

Направить заявку в ЕДС можно посредством портала по ссылке: https://eds.mosreg.ru. Управляющая компания примет ее в течение 24 часов и выполнит в срок установленный регламентом.

Заявитель может согласиться со сделанной работой либо направить заявку на доработку.