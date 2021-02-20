РИАМО - 20 фев. В Ленинском городском округе выявили нарушение порядка проведения аукциона на выполнение работ по устройству систем наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело жалобу компании «Энерго Строй Монтаж» на действия (бездействие) администрации Ленинского городского округа, МКУ «Центр торгов» при определении поставщика через электронный аукцион по устройству систем наружного освещения.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно установили в документацию об аукционе требование о предоставлении конкретных показателей товаров в составе первой части заявки на участие в аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении жалобы, а также изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу о неправомерности требований и признало жалобу ООО «Энерго Строй Монтаж» обоснованной.

Кроме того, Московское областное УФАС России выдало администрации Ленинского городского округа, МКУ «Центр торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении данных нарушений.