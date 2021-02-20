РИАМО - 20 фев. Мировой суд назначил оппозиционеру Алексею Навальному штраф по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, размер штрафа составил 850 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

«Суд постановил назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей», - говорится в приговоре.

Судья Вера Акимова не нашла в данном деле отягчающих обстоятельств, а также признала смягчающими обстоятельствами наличие у блогера несовершеннолетнего ребенка.

«Присоединить это наказание к наказанию, предусмотренному приговором Замоскворецкого суда по статье 159 УК РФ (мошенничество – ред.), и назначить окончательное наказание в виде 3,5 лет колонии со штрафом 850 тысяч рублей», - уточняется в документе.

Также в приговоре уточняется, что исполнение наказания назначено раздельно.

Суд счел вину блогера по данному делу полностью доказанной и пришел к выводу, что потерпевший ветеран ВОВ самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы.

Ранее оппозиционер разместил в Telegram и Twitter видео, в котором Артеменко высказывается за поправки в российскую Конституцию. Под видеороликом Навальный написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ, а еще подрывающие его репутацию.​