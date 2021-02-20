РИАМО - 20 фев. У экс-заместителя главы администрации муниципального образования Московской области конфисковали имущество на 45 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Бывший чиновник не смог подтвердить доход, который послужил источником средств на приобретение недвижимости, зарегистрированной на него, его близких и родственников.

«На основании материалов проведенного Главным управлением региональной безопасности Московской области контроля за расходами, по иску прокуратуры Московской области суд принял решение об обращении в доход государства квартир и гаражей общей стоимостью порядка 45 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Решение уже вступило в законную силу. В начале этого года его направили для проведения регистрации права собственности РФ.

Заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что отчитываться о своих доходах, купленной недвижимости, транспорте, деньгах на счетах, акциях и ценных бумагах служащие должны каждый год в рамках декларационной компании.

Он добавил, что сокрытие доходов и расходов представляет собой коррупционное правонарушение.

Правомерность изъятия в доход РФ, исключающего презумпцию невиновности должностных лиц, подтверждена Конституционным судом в 2019 году.

Если сумма сделок по приобретению имущества служащими и членами семьи в течение расчетного периода превышает их общий доход на последние три года до совершения сделки, то в соответствующем разделе справки БК нужно обозначить источник средств, за которые имущество было куплено.

В пользу государства может быть изъято имущество не только служащего, но и его родственников, членов семьи, если законность покупки была не подтверждена, а официальные доходы не позволяют совершить покупку.