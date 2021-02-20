РИАМО - 20 фев. Мужчине, который занимается спортом, на месяц хватит 30 пар носков, тем, кто ведет неактивный образ жизни, такого же количества хватит на год, сообщил директор носочной фабрики из Ивантеевки Валентин Рыбалкин.

«Сейчас спрос на носки колоссальный. В моде «цветнина»: все хотят цветные носки, что-то яркое, салатовое, оранжевое, фиолетовое, с рисунками, надписями. Уже года два-три от однотонных классических носков мы фактически ушли», – сказал Рыбалкин в эфире «Радио 1».

По его словам, количество необходимых мужчине носков зависит от его образа жизни. Спокойному человеку 30 пар хватит на год.

«Если он ведет активный образ жизни, занимается спортом, тренируется, то 30 пар ему хватает на месяц», – сказал Рыбалкин.

По стандартам носки рекомендуется выбрасывать после пяти стирок, однако, если они не потеряли качество, то можно использовать их и дольше.

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