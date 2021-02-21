РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. Офисы многофункционального центра в Королеве не будут работать во вторник, сообщается в Instagram-аккаунте Королевского МФЦ.

Из графика следует, что вторник в МФЦ Королева будет выходным днем.

«Отделение в микрорайоне Текстильщик на улице Тарасовской, дом №9 не будет работать 23 февраля. С 24 февраля оно продолжит работать по обычному графику», - говорится в сообщении.

В городском округе работают пять офисов МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б.