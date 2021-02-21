РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В кинозале Подольского краеведческого музея во вторник покажут фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», также в течение года пройдут выставки и лекции, посвященные князю, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

В России 2021 год объявлен Годом Александра Невского, страна будет отмечать его 800-летие. Личность князя имеет ключевое значение в истории страны, когда огромные территории были разорены Батыем. Князь возглавил русские войска и отстоял северо-западные земли Руси от захвата шведами и немцами.

«В Подольском краеведческом музее в 2021 году будут проходить выставки и лекции, в которых прозвучат темы, связанные со святым князем. Во вторник в 10:00 мы приглашаем подольчан и гостей нашего города в музейный кинозал на просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», - говорится в сообщении.

Святой Невский оставил след в истории Подольска. Со строительством завода швейных машин компании «Зингер» маленький провинциальный Подольск быстро превратился в промышленный центр Подмосковья. С рождением предприятия появилась в Подольске новая традиция - каждый год 30 августа (12 сентября по новому стилю) совершалась торжественная церемония: у главной конторы при большом стечении народа служился молебен в честь Невского. Этот день считался днем основания завода.

В годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны 29 июля 1942 года в СССР утвердили орден Александра Невского. За личную отвагу, мужество и храбрость этим орденом были награждены подольчане: летчики - Герои Советского Союза Александр Петрович Кондрашев, Иван Григорьевич Похлебаев и Александр Иванович Чухарев.​