РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска во вторник пройдут XXI открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы на лыжной трассе СШОР во вторник пройдут XXI открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова, погибшего при выполнении специального задания по разоружению незаконных бандформирований в 1995 году в Чечне. Церемония открытия состоится в 11:00. Масс-старты по группам в 11:30. Стиль гонки - свободный», - говорится в сообщении.

Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят грамотами, кубками, призами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации округа. Самые юные и возрастные участники, а также самая спортивная семья получат грамоты и призы.

Победителей определят по лучшему результату на дистанции в каждой возрастной группе. Состязаться будут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.

Подать заявку с допуском врача в день соревнований при получении стартовых номеров можно на стартовой поляне с 9:30 до 11:00. При получении нагрудных номеров командам необходимо внести 1000 рублей залога за стартовые номера. Участники, выступающие лично, оставляют залог 500 рублей. Залог возвращается после сдачи всех номеров.

Монетов – Герой Российской Федерации, этим званием он награжден посмертно. Он родился в поселке Дубровицы Подольска Московской области в 1972 году, трудился оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Свердловской области. В 1995 году при уничтожении одной из террористических групп Дудаева в Чечне убил нескольких террористов, закрыл своей грудью пулемет, тем самым спас жизнь товарищей.