РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества и пожелал им здоровья, благополучия и успехов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Сегодня особенный праздник. Мы говорим спасибо нашим героям. Всем, кто защищал и защищает Родину, служит в армии, силовых структурах, спасает людей и бережет наш покой. Так сложилось, что в этот день поздравления и слова благодарности слышит в свой адрес каждый мужчина. И наверно, это тоже правильно и неспроста», - сказал Воробьев.

По его словам, преодолевать трудности, быть защитой и опорой для своей страны, семьи и близких — долг каждого, о котором не следует забывать.

«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви, благополучия и успехов!» - заключил губернатор.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​