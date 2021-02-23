РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества и пожелал им здоровья, благополучия и успехов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
По его словам, преодолевать трудности, быть защитой и опорой для своей страны, семьи и близких — долг каждого, о котором не следует забывать.
«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви, благополучия и успехов!» - заключил губернатор.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.
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