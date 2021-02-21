РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске в понедельник начнут собирать вещи и продукты питания для семей с детьми-инвалидами и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, акция продлится по 28 февраля, сообщила «РИАМО в Подольске» координатор сбора Ольга Лебедева.

Подольское отделение Международного благотворительного фонда «Окно в мир» совместно с БФ «Ева» объявляет сбор для подопечных семей Новгородской области. Помощь получат семьи с детьми-инвалидами, приемные семьи с детьми-сиротами под опекой, многодетные семьи в трудной жизненной ситуации.

«В Подольске с 22 по 28 февраля будут собирать игрушки, предметы детской гигиены, памперсы от 3 до 6 размера, детское питание, смеси, одежду и обувь на детей, подростков и взрослых, продукты питания с долгим сроком хранения: крупы, сахар, макароны, масло растительное, печенье, сладости. Также нужна мебель: детские кроватки, кровати для подростков, двухъярусные кровати с матрасами», - сказала Лебедева.

Если у кого-то есть вещи, но он не сможет привезти их сам, организаторы направят автоволонтеров. Вещи принимают целые и чистые без пятен. Вещи можно привозить с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Мира, 12/5, 1-й подъезд. Телефон для связи: 8(910)000-78-72.