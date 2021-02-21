РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Подольский городской ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области не будет работать в воскресенье и 23 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области сообщает о графике работы с 21 по 24 февраля. На удаленном рабочем месте (в Подольском родильном доме) прием по вопросам госрегистрации рождения и установления отцовства - с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 16:30», - говорится в сообщении.

Воскресенье — выходной день. 22 февраля в отделе ЗАГС (на улице Чехова) пройдет прием граждан по вопросу госрегистрации смерти с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. На удаленном рабочем месте - с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

23 февраля будет нерабочим праздничным днем. 24 февраля в отделе ЗАГС на улице Чехова прием по всем видам госрегистрации будет проводиться с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. В роддоме - с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.