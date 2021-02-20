РИАМО - 20 фев. Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Игорь Григорьянц заявил, что сейчас не время покупать квартиру в ипотеку в качестве долгосрочной инвестиции, сообщает aif.ru.

На сегодняшний день никто не даст гарантии, что жилье, приобретенное в качестве долгосрочной инвестиции, не потеряет своей привлекательности и будет продано в дальнейшем дороже.

«Если вы планируете сдавать ипотечное жилье, то имейте в виду, что, по прогнозам аналитиков, в 2021-2022 годах ожидается резкий спад доходов населения и платежеспособных арендаторов станет гораздо меньше. Сумеет ли жилье окупиться при его сдаче в аренду в ближайшие года два — большой вопрос. А вложений недвижимость требует регулярно», — подчеркнул Григорьянц.

Он также посоветовал обратить внимание на ряд факторов, которые могут повлиять на выгоду от такого вложения в недвижимость. Это рекордно низкий уровень ставки по ипотеке. Программа продлена пока до 1 июля 2021 года.

«По завершении программы прогнозируется рост ставки, поэтому, если вы уверены, что с ипотекой сможете расплатиться в ближайшие пять-семь лет, и у вас есть резерв на содержание жилища (а ведь ипотека — это не только выплата кредита, но и дополнительные статьи расходов на ремонт, ЖКУ и так далее), можно подбирать себе программу. Свое жилье, безусловно, выгоднее съемного как минимум стабильностью», — подытожил эксперт.

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