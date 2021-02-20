РИАМО – 20 фев. Перед Днем защитника Отечества россияне стали тратить больше денег на одежду и обувь, сувениры и товары для хобби, бытовую технику и электронику, а также на салоны красоты, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «ЮMoney».

Аналитики «ЮKassa», платежного сервиса компании «ЮMoney»​, сравнили платежи пользователей за предпраздничные дни (15-19 февраля), за обычные дни (1-5 февраля) и за период перед праздником в 2020 году (17-21 февраля). Платежным сервисом пользуются более 120 тысяч онлайн-площадок.

Одежда и обувь

«Вероятно, в этом году одним из самых популярных подарков к 23 февраля станет одежда или обувь. Количество покупок этих товаров выросло в 3,1 раза относительно предпраздничного периода в 2020 году и на 25% по сравнению с обычными днями февраля в 2021 году», — сообщили в пресс-службе.

Обороты платежей увеличились в 2,9 раза относительно обычных февральских дней в этом году, а вот средний чек почти не изменился и составил 2095 рублей.

Товары для хобби

Кроме того, популярными подарками могут стать сувениры и товары для хобби. Число платежей за них выросло в 2,1 раза по сравнению с февральским периодом в 2020 году и на 14% относительно обычных дней февраля в 2021 году. Обороты платежей подросли на 12% по сравнению с обычными февральскими днями в 2021 году, при этом средний чек остался неизменным и составил 2768 рублей.

Электроника

Электроника и бытовая техника уже несколько лет входят в топ популярных подарков к 23 Февраля. Такая же ситуация наблюдается и в этом году. Число покупок таких товаров выросло на 92% по сравнению с предпраздничным периодом в 2020 году и на 35% относительно обычных февральских дней в 2021 году. Обороты платежей выросли на 30% по сравнению с обычными днями февраля в 2021 году, а вот средний чек не изменился и составил 12 425 рублей.

Салоны красоты

Перед Днем защитника Отечества традиционно вырос интерес пользователей к салонам красоты. Число платежей за их услуги увеличилось в 2,9 раза относительно предпраздничных дней в 2020 году и на 9% по сравнению с обычными днями февраля в 2021 году. В то же время средний чек уменьшился относительно обычных февральских дней в 2021 году на 10% — до 1342 рублей.​

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