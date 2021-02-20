РИАМО - 20 фев. Семилетний мальчик получил травмы из-за схода наледи с многоэтажки в центре Москвы, городская прокуратура начала проверку по данному факту, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Снег сошел с крыши жилой многоэтажки на Старой Басманной улице, ребенка доставили в медицинское учреждение.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Будут установлены обстоятельства и причины случившегося. Также будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, которое регламентирует содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан.

Материалы процессуальной проверки с учетом требований уголовно-процессуального законодательства о подследственности прокуратура передала в территориальный орган СК.

Школьница в Москве пострадала после падения на нее снега с крыши>>