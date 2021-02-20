РИАМО - 20 фев. Мировой суд Бабушкинского района столицы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета – ред.)», - сказала судья Вера Акимова.

Пока неизвестно, какое наказание грозит блогеру.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ.

Прокурор просила оштрафовать Навального по данному делу на 950 тысяч рублей. Защита блогера выступила за оправдательный приговор.

Ранее Навальный разместил в Telegram и Twitter видеоролик, в котором Артеменко высказывается за изменения в Конституцию страны. Под данным видео блогер написал высказывания, которые порочат честь и достоинство ветерана, а еще подрывают его репутацию.​