РИАМО – 20 фев. Россиян предупредили о «мозговом тумане», спутанности мыслей и неспособности сосредоточиться, это чувство может возникнуть у человека после того, как он переболел коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«SARS-CoV-2 может привести не только к поражению сердечно-сосудистой системы и легких, но и мозга. «Мозговой туман» или когнитивные нарушения встречаются у 20-30% людей, вылечившихся после Covid-19», - говорится в сообщении.

Предполагается, что к нарушениям приводят воспалительные процессы в организме, кислородное голодание и общее ослабление иммунной системы.

Такие осложнения могут возникнуть у пациентов с онкологией и нервными заболеваниями. В этих случаях «мозговой туман» способен привести к резкому повышению уровня цитокинов и спровоцировать атаку иммунной системы не только на клетки вируса, но и на здоровые клетки.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 151 984 случая коронавируса, умерли 82 876 пациентов, выздоровели 3 697 433 человека.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.