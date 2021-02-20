РИАМО - 20 фев. С начала масочного режима в Московской области пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах предприятия свыше 77 тысяч защитных масок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На зимний период пришлось около 16% от всех продаж – более 12 тысяч изделий. С начала февраля было куплено около 2 тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗ)», — говорится в сообщении.

Пассажиры могут приобрести защитные маски у водителей автобусов предприятия. Оплатить покупку можно бесконтактным способом – картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом с NFC-чипом, а также наличными средствами.

Стоимость одной маски сейчас составляет пять рублей. Наибольшей популярностью среди способов оплаты у пассажиров пользовались банковские карты и устройства с функцией бесконтактной оплаты. Таким способом за все время было совершено более 34 тысяч операций.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

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- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.