РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Команда «Газпром-Югра» вышла в финал Кубка УЕФА на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, прошедшем в Люберцах, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу между командами «Газпром-Югра» (Россия) и «Витис» (Литва) прошел во Дворце спорта «Триумф» Люберец.

«Со счетом 3:0 победу одержала команда «Газпром-Югра». Для нас это особая гордость, ведь она уже несколько лет тренируется на базе нашего Дворца спорта», - сказал Ружицкий.

По его словам, теперь россиянам предстоит сыграть в финальном этапе Кубка, матчи которого пройдут в Минске с 28 апреля по 3 мая.

В последний раз команда «Газпром-Югра» становилась обладателем Кубка УЕФА в 2016 году.

«Пожелаем футболистам удачи и красивых голов! Мы ждем победу! Ведь Люберцы – это территория спорта!» - резюмировал Ружицкий.