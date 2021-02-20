РИАМО - 20 фев. В столице возбудили уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 31 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Комсомольской площади, нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища», — сказала Иванова.

Она добавила, что установлена личность подозреваемого.

Расследование данного уголовного дела продолжается.