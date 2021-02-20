РИАМО - 20 фев. На чемпионате мира по биатлону российские спортсмены выиграли первую медаль, в мужской эстафете команда завоевала бронзу, сообщает kp.ru.

«Ход гонки сложился для нас крайне сложно. На первом этапе молодой Карим Халили взял два дополнительных патрона и передал эстафету на второй этап лишь на восьмой позиции. Матвей Елисеев стрелял почище и поднял наших на пятую строчку», - говорится в сообщении.

Лидер российской команды Александр Логинов стрелял уверенно и вывел сборную на третье промежуточное место. Команда Норвегии оторвалась к этому моменту от россиян уже достаточно далеко.

Эдуард Латыпов боролся за серебряные медали со шведами, но на финише соревнований его опередил Себастьян Самуэльссон.

По итогам мужской эстафеты на первом месте оказалась Норвегия, серебро у Швеции. Сборная России стала третьей.