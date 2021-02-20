РИАМО - 20 фев. Удобные обувь и одежда, а также внимание к погоде помогут избежать переломов и других травм во время гололеда, сообщил врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев.

«При падении можно получить повреждения связочного аппарата голеностопных суставов и стоп, переломы лодыжек, при падении с опорой на кисть возможен перелом лучевой кости, переломы хирургической шейки плеча», – сказал Гордеев в эфире «Радио 1».

Он порекомендовал не отвлекаться на смартфоны во время ходьбы. Если обувь скользкая, можно наклеить на нее пластырь или подбить к ней подковку из проволоки.

Также не стоит забывать о тростях и скандинавских палках, которые дадут пешеходу дополнительную опору при ходьбе. Гордеев отметил, что если падения избежать не удается, нужно стараться падать в сугроб.