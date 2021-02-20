РИАМО - 20 фев. Пожарные потушили возгорание в автобусе, который перевозил детский творческий коллектив из Коломны в Тулу для участия в конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел на 8-м километре автодороги Луховицы-Зарайск. Начальник 229-й пожарной части Валерий Осипов отметил, что возгорание началось в отопительной установке в задней части автобуса.

«Обнаружив дым в салоне, водитель немедленно остановился и, дав команду всем пассажирам немедленно покинуть автобус, сообщил о случившемся в единую диспетчерскую службу «Система-112». Руководители коллектива пересадили детей во второй автобус, следовавший с другой группой на тот же конкурс», – сказал Осипов.

Он подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

По его словам, сотрудники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место возгорания.

«Убедившись, что все пассажиры эвакуированы, огнеборцы приступили к тушению очага возгорания. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут», – уточнил начальник части.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС России по Московской области, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 18 человек и восемь единиц техники.