РИАМО - 20 фев. Семь участников организованной преступной группировки арестовали в Подмосковье, в зависимости от роли каждого их обвиняют в создании, руководстве и участии в банде, убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Установлено, что в период с 2000 по 2016 годы житель Подмосковья 1970 года рождения создал ОПГ, в которую вовлек еще шесть человек. Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей, нападали на граждан и организации. Также они совершали и другие преступления, включая убийства, использовали огнестрельное оружие.

«По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в отношении членов преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В рамках обысков правоохранители изъяли деньги, огнестрельное оружие и другие предметы, необходимые следствию. Расследование уголовного дела продолжается.

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