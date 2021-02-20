РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Жителям городского округа Люберцы предлагают определить дату и время для уборки на парковках, горожан просят убрать все автомобили с придомовой территории на один час, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году в Московском регионе выпало рекордное количество осадков. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Но без вашей помощи нам не обойтись. Убедительно прошу вас выбрать день и время, когда вы вместе с вашими соседями сможете убрать все автомобили, припаркованные на придомовой территории, ровно на один час. За это время коммунальщики полностью очистят от снега парковки и внутридворовые проезды», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что жители могут сообщить в администрацию городского округа Люберцы о выбранной дате и времени по телефону: 8(977)250-75-09 или отправить письмо на электронную почту: admluberblag@yandex.ru.

«Обращаю ваше внимание, что принять это решение необходимо всем двором. Приложите к письму список с номерами телефонов тех, кто готов убрать свой автомобиль. Ни одной машины на момент уборки во дворе быть не должно! Дружные соседи - чистый двор», - добавил Ружицкий.