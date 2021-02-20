РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске определили победителей открытых соревнований по лыжным гонкам со стрельбой из пневматической винтовки, победила команда школы №34, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр» «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу прошли открытые соревнования по лыжным гонкам со стрельбой из пневматической винтовки. В них приняли участие воспитанники центра «Максимум», ученики школ №№34, 32 и 18. Активное участие в подготовке и проведении соревнований приняли Михаил Жученко, Кирилл Бородин и другие сотрудники центра.

«В командном зачете первое место у школы №34; второе - ЛО «Юный спасатель»; третье - школа №18. Поздравляем всех участников праздника здоровья!» - говорится в сообщении.

В личном зачете среди девочек победила Карина Пулатова Карина (школа №34); на втором месте Софья Крылова (школа №34); на третьем - Юлия Дьячкова (ЛО «Юный спасатель»). Среди мальчиков лучшим стал Алексей Васильев (ЛО «Юный спасатель»); за ним идет Ярослав Морозов (школа №18), и замыкает тройку Вячеслав Быковский (школа №18).



