РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Детские поликлиники и женские консультации Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец будут работать по новому графику в связи с Днем защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В детских поликлиниках и женских консультациях ГБУЗ Московской области «МОЦОМД» 21 и 23 февраля объявлены выходными днями. 22 февраля эти учреждения будут работать по графику выходного дня с 9:00 до 15:00. Кабинет неотложной помощи продолжит функционировать в ежедневном режиме с 8:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

В праздничные дни родильный дом и детская больница будут работать круглосуточно.