РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. С начала 2021 года в Московском областном центре охраны материнства и детства Люберец появились на свет 500 новорожденных, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Новый год в нашем центре начался очень плодотворно! За январь появились на свет 313 малышей. Из них 161 девочка и 152 мальчика, 4 двойни. Всего с начала года в Люберцах родились 500 малышей», - говорится в сообщении.

Первые двойняшки появились на свет в Люберецком роддоме 8 января: девочки весом 1903 и 1830 граммов, ростом по 46 сантиметров.

Первым богатырем, родившимся в новом году, стал мальчик Иван весом 5320 граммов, ростом 60 сантиметров.