РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В городском округе Люберцы за год в рамках экологической акции «Шина-2020» собрали для дальнейшей утилизации почти 500 тонн отработанных автомобильных покрышек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Несмотря на пандемию коронавируса, в нашем округе провели следующие акции: «Шина-2020», «Школа утилизации: электроника» и экомарафон «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Во время акции «Шина-2020» удалось собрать всего 476 тонн отработанных автомобильных покрышек. Их можно сдавать круглогодично в специальные контейнеры, которые расположены вдоль автомобильных дорог на территории округа», - говорится в сообщении.

В акции по сбору электроники поучаствовали 22 организации, вместе удалось собрать 31 тонну пришедшей в негодность электроники, это на 1,5 тонны больше, чем в 2019 году. Следующая акция по сбору электроники состоится в апреле.

В осенней акции по сбору макулатуры удалось собрать более 22 тонн. Для сбора электроники в Наташинском парке на главной площади расположен контейнер.

На территории округа действует акция «Добрые крышечки». Контейнеры для сбора пластиковых крышек расположены в парке «Наташинские пруды» и на территории микрорайона Зенино.