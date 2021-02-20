РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Соревнования по фигурному катанию на призы олимпийской чемпионки Татьяны Навки стартовали в подмосковном Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В субботу на территории красногорской Академии хоккея имени Владимира Петрова стартовали соревнования по фигурному катанию на призы олимпийской чемпионки Татьяны Навки», - говорится в сообщении.

Состязания проходят среди мальчиков и девочек 6-12 лет, а также юношей и девушек 11-17 лет по следующим разрядам: третий юношеский, второй юношеский, первый юношеский, третий спортивный, второй спортивный, первый спортивный и кандидат в мастера спорта.

«Фигурное катание – это зрелищный вид спорта, в котором сочетаются как красота, так и сила. Соревнования на призы олимпийской чемпионки Татьяны Навки – большой спортивный праздник для ребят», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что юные спортсмены с удовольствием демонстрировали то, чему их научили тренеры.

«Именно на таких соревнованиях и появляются большие мастера фигурного катания, которые в дальнейшем будут защищать спортивную честь страны на международных стартах», - заключил Терюшков.



