РИАМО - 20 фев. На нескольких шоссе в Московской области образовались сильные заторы, водителям рекомендовали отложить поездки на личных машинах до 20:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Местами в регионе идет небольшой снег, преимущественно в восточной и южной частях и немного на северо-западе.

«Движение затруднено на основных магистралях области: Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, Ярославское шоссе, Щелковское шоссе, Пятницкое шоссе, Горьковское шоссе, Носовихинское шоссе, Лыткаринское шоссе, Егорьевское шоссе, Быковское шоссе, Каширское шоссе, Новорязанское шоссе», - говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.