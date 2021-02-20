РИАМО - 20 фев. Смертельная авария в подмосковных Химках, по предварительным данным, случилась из-за того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, сообщается на сайте администрации городского округа.

В субботу в микрорайоне Новогорск на улице Ивановской столкнулись грузовик Hyundai и автобус, который перевозил врачей 119-й больницы.

«Пассажиры автобуса пострадали, но отказались от госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель грузовика. Сотрудники ГИБДД установят все причины произошедшей аварии.