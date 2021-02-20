РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 фев. Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил жителей подмосковного Дзержинского с наступающим Днем защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в ДК «Энергетик».

«В первую очередь мне бы хотелось поздравить всех военнослужащих, которые днем и ночью охраняют рубежи нашей страны, а также участников локальных конфликтов. Их героизм и мужество восхищают. Уважаемые ветераны, вы олицетворяете собой связь поколений, передаете традиции нашей молодежи, занимаетесь ее воспитанием. Мы очень благодарны вам за это. Все мужчины по своей сути являются защитниками своих семей, своей родины, всей страны. С праздником вас!» - сказал Жук.

Парламентарий вручил благодарственные письма Московской областной думы председателю правления и инструктору военно-патриотической общественной организации «Триглав» Максиму Горшкову и Павлу Кирпиченко.

«Уважаемые жители города, дорогие защитники Отечества. Вы наши защитники, наша опора. Выражаю огромную благодарность и искреннюю признательность нашим ветеранами военнослужащим. Низкий поклон нашим воинам-интернационалистам, участникам локальных войн. С праздником, дорогие мужчины, крепкого здоровья, успехов и удачи», - отметила глава Дзержинского Людмила Иванова.

Она вручила почетные грамоты и благодарственные письма главы округа за большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также организаторам и участникам ежегодной Краеведческий конференции «Край родной навек любимый», посвященной 75-летию Великой победы.

Награды военного комиссариата участникам боевых действий в Афганистане вручил генерал-лейтенант в запасе, командующий ракетными войсками и артиллерией сороковой армии Владимир Ярмоленко. Он также объявил минуту молчания в память о тех, кто погиб, защищая Отечество. К поздравлениям присоединились председатель городского Совета депутатов Ирина Шувалова и настоятель храма Дмитрия Донского иерей Игорь.

Праздник продолжился творческими номерами. Для жителей Дзержинского играл оркестр «Гусляры России» и выступали лауреаты всероссийских и международных конкурсов Павел Баранский и Елизавета Антонова.