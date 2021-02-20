РИАМО - 20 фев. Водителям посоветовали не выезжать сейчас на столичные дороги на личных машинах, в городе отмечаются 8-балльные пробки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Последний рабочий день перед предстоящими длинными выходными заканчивается ранним часом пик.

«Идет снег, и на дорогах уже плотно. Чтобы не тратить время в пробках, рекомендуем отложить поездки на личном авто на более позднее время - после 19:30», - говорится в сообщении.

В ближайшие 2,5 часа передвигаться по столице будет удобнее на городском транспорте.

Водителям, которые не могут отложить поездку на личном автомобиле, рекомендовали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться от дороги.

В случае небольшого ДТП автолюбителям посоветовали пользоваться европротоколом.