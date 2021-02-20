РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет жительнице Подольска, у которой пропали данные о трудовом стаже и пенсионных баллах за 19 лет, и направит запрос в Пенсионный фонд РФ.

Максимович провел очередной прием граждан по личным вопросам в дистанционном режиме.

«Ко мне обратилась подольчанка, которая обнаружила пропажу данных о ее трудовом стаже и пенсионных баллов за 19 лет рабочей деятельности. Женщина просит оказать ей помощь по данному вопросу. Обращение принято в работу, на данный момент готовлю запрос в Пенсионный фонд РФ», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

Также его попросили оказать материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. По всем поступившим обращениям было принято положительное решение.

С 1 марта личные приемы граждан парламентарий продолжит проводить в очном режиме. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию по номеру телефона: 8(903)222-55-15 или 8 (496) 757-65-94.