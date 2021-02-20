РИАМО - 20 фев. Москвовед, историк-архивист Никита Брусиловский в беседе с РИАМО высказал мнение, что вместо дискуссий об установке памятника на Лубянской площади нужно заниматься реставрацией существующих городских монументов.

В обществе вновь разгорелся спор о том, следует ли возвращать на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому, демонтированный в 1991 году. Решить этот вопрос предложили самим москвичам, для этого с 25 февраля по 5 марта планируют провести голосование. Его участникам предстоит определиться, монумент какой исторической личности установить на Лубянской площади - Дзержинскому или Александру Невскому.

«Невский никак абсолютно не связан с этим местом. Даже к самой Москве Невский имеет опосредованное значение. Понятно, что его сын был первым московским князем, но его сыну памятник уже стоит. Зачем Александр Невский в Москве? С исторической точки зрения это странно. А фигура Дзержинского имеет слишком много противоречий и может вызвать слишком ненужное напряжение в обществе как среди его сторонников, так и среди противников», - сказал Брусиловский.

По его мнению, на сегодняшний день вопрос об обновлении внешнего вида Лубянской площади не имеет первостепенного значения для столицы.

«Сейчас у города гораздо больше актуальных проблем. И в плане сохранности исторического наследия, и в плане городского хозяйства. Есть и какие памятники отреставрировать, и какие площади привести в порядок», - отметил москвовед.

Сам Брусиловский считает, что гораздо уместнее было бы вернуть на Лубянскую площадь Никольский фонтан работы известного скульптора XIX века Джованни Витали. Исторический фонтан сохранился и даже может работать. Сейчас он находится в Нескучном саду.

«На мой взгляд, лучше всего вернуть туда фонтан, который был установлен на площади еще в 1835 году. Это будет отчасти возвращение исторического облика площади», - заключил Брусиловский.