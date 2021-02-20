РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. В городском округе Мытищи со старостами населенных пунктов территориального управления «Федоскино» обсудили вопросы пожарной безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

«В субботу В МКУ «ТУ «Федоскино» было организовано собрание МЧС России на тему пожарной безопасности, были приглашены старосты всех населенных пунктов. Государственным инспектором по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Константином Михайловичем Молодавым была проведена ознакомительная беседа», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия также ответили на вопросы старост населенных пунктов.