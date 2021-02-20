РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Мытищинская городская прокуратура выявила восемь постановлений ГИБДД по делам об административных правонарушениях, вынесенных с нарушениями федерального законодательства, сообщается на сайте администрации горокруга.

Прокуратурой проведена проверка исполнения ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» требований законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения.

«По результатам проверки установлено, что сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц допускаются нарушения требований Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Восемь постановлений по делам об административных правонарушениях вынесены с нарушениями федерального законодательства», - говорится в сообщении.

Городской прокуратурой начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» принесены протесты на постановления по делам об административных правонарушениях с требованиями внести в постановления соответствующие изменения.