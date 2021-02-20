РИАМО - 20 фев. При поддержке «Почты России» в городском округе Шатура прошла 18-я акция «Посылка земляку», она приурочена ко Дню защитника Отечества, в рамках нее солдатам-срочникам отправили посылки, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Подарки достанутся молодым людям, которых призвали на службу в Вооруженные силы России с территории муниципалитета. В этом году к отправке подготовили 191 посылку и поздравление от главы городского округа Алексея Артюхина.

«Ребятам в армии нужно знать, что их любят и ждут. А нам важно доставить им подарки, приветы из дома, от родных и соседей. Такие посылки мы отправляем каждый год и знаем, как нашим призывникам приятно их получать», - сказала заместитель начальника Орехово-Зуевского почтамта Наталья Громова.

В посылках находятся поздравления и подарки от родителей, местных властей и граждан округа, желающих поддержать ребят. Жители и власти округа поздравляют земляков каждый год, посылки с подарками доставляет «Почта России».