РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 фев. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин наградил волонтеров за помощь в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Глава Котельников Сергей Жигалкин наградил руководителя отделения Котельниковской «Молодой Гвардии» Никиту Сафонова и вручил ему благодарственное письмо от министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика. Также благодарственным письмом отметили сотрудников автовокзала - Аллу Дворецкову, Андрея и Василия Пузиковых», - говорится в сообщении.

Волонтеры Котельников не только доставляли продукты пожилым людям, раздавали маски в общественных местах и собирали гуманитарную помощь, но также помогали в обустройстве Covid-госпиталя, расположенного в ТЦ «Мой Молл» в Раменском городском округе.

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20 ФЕВРАЛЯ

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.