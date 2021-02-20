РИАМО - 20 фев. В столице в субботу вечером загруженность дорог достигла девяти баллов из десяти возможных, особенно сложная ситуация сложилась на центральных улицах города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались около станций метро «Цветной бульвар», «Тверская», «Лубянка», «Китай-Город», на улицах Садовая-Каретная, 1-й Брестской, Тверском бульваре, Оружейном переулке.

Также движение транспорта встало на дорогах на севере, юго-востоке, западе города.

К 19 часам загруженность городских дорог снизится до 8 баллов, к 20 часам – до 6 баллов.