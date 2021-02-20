РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Приговором Мытищинского городского суда местный житель осужден на 10 лет за покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в крупном размере, сообщается на сайте администрации горокруга.

Гражданин в целях сбыта выращивал в квартире по месту жительства марихуану. Выращенное наркотическое средство гражданин сушил и незаконно сбывал лицам, употребляющим наркотики, путем помещения в «закладки».

«Преступная деятельности гражданина была пресечена сотрудниками полиции, которые в ходе оперативно-разыскных мероприятий произвели обследование квартиры и изъяли высушенное и измельченное наркотическое средство - марихуану и несколько кустов данного наркотического средства, приготовленных для сушки и последующего сбыта», - говорится в сообщении.

Злоумышленник получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.